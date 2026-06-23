L’oroscopo di mercoledì 24 giugno 2026: Cancro e Pesci romanticissimi

Con Mercurio nel segno del Cancro e Sole e Luna in segni d’acqua, nell’oroscopo di mercoledì 24 giugno 2026 la profondità emotiva è forte! Ottima anche per permetterci di capire quello che prova davvero chi ci sta vicino.

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Ariete

Adori con Venere a tuo favore, oggi, tutte le espressioni di personalità, di carattere e storiche. Speri di avere l'occasione di mostrare le tue radici, ma anche il tuo personalissimo stile. L'unica cosa che non sopporterai in questa giornata è di passare inosservato o di omologarti ai gusti della massa, perdendo in personalità. Ti piace moltissimo la trovata dei norvegesi ai mondiali, con il loro rituale viking row, che addirittura arriva persino in parlamento.

Toro

Con la Luna e Venere storte, oggi sei decisamente intransigente, caro Toro. Pensi che chi sia chiamato a compiere un lavoro lo debba fare con estrema attenzione e senza distrazioni, altrimenti deve essere redarguito a dovere. Insomma, l'elasticità non ti appartiene, ma effettivamente risulti efficiente sia nei tuoi lavori che in quelli che coordini. Trovi giustissimo, infatti, che i bagnini beccati ad usare il cellulare durante l'orario di lavoro, siano sospesi.

Gemelli

Con tutta l'energia intellettuale dei tuoi neuroni, oggi non ti annoieresti nemmeno se dovessi prendere il volo Sydney-Londra, che, senza scali, dura 22 ore. È il più lungo del mondo e decollerà a partire da ottobre 2027. Tra voglia di flirtare e pensieri poetici, oggi nel tuo cervello c'è materiale per ben più delle prossime 24 ore. La tua giornata sarà particolarmente stimolante e divertente.

Cancro

La profondità di oggi sembra davvero darti ragione, caro Cancro, e tu adori questa sensazione di arrivare a comprendere in profondità le cose e le persone, dedicando più tempo di quanto non ti venga proposto dall'esterno. Remi controcorrente rispetto alla velocità del momento, ma oggi hai proprio ragione. Ti senti come il Curaçao, che è il più piccolo stato a partecipare ai mondiali, che conquista la sua prima vittoria.

Leone

La tua Venere nel segno oggi sarà molto di più che bellezza, armonia, fascino e voglia di stare abbracciata alle persone che ami. Oggi i messaggi che vuoi passare sono davvero di condivisione, di pace, gratitudine e gioia. Insomma, caro Leone, ti distacchi dal quotidiano per dedicarti al filosofico. Ti commuovi quando leggi che i calciatori dell'Iran lasciano un messaggio nello spogliatoio di Los Angeles dopo una partita, scrivendo che "pace, rispetto e amicizie possano prevalere tra tutti i popoli".

Vergine

Adesso hai finalmente la sensazione di avere davvero tutto sotto controllo, cara Vergine, di saperlo gestire alla grande. Sia la parte intuitiva ed intellettuale, sia la parte fattiva e decisionista: oggi sono in perfetto equilibrio, grazie alla Luna a favore e a Marte, che continua a sostenerti. Venere, poi, dalla sua posizione, ti rende solida sia in quello che prometti sia nelle dinamiche relazionali che metti in piedi. Oggi potrebbe davvero essere una giornata perfetta, come pare sia stato il matrimonio di Dua Lipa, del quale finalmente possiamo avere le foto e conoscere tutti i dettagli. Apprezzi il lavorio artigianale dell'abito, tutto cucito a mano, perlina per perlina.

Bilancia

Negli ultimi giorni, con Giove a tuo sfavore, senti proprio che non hai più voglia di passare il tuo tempo a cercare di ridurre le spese e preservare le energie. Oggi potresti fare anche delle scelte apparentemente pazzerelle, ma soltanto per il tuo grande bisogno di socialità e calore umano. Per esempio, potrebbe venirti in mente di proporre ad una cara amica, che non vedi da tempo, un pranzo in centro, incurante delle temperature torride.

Scorpione

Tutto quello che ha a che fare con i momenti di debolezza emotiva, oggi lo comprendi davvero in profondità. Nonostante Venere e Marte ti rendano ultimamente più freddo e distaccato, ti senti in grande sintonia con le persone che vivono emozioni forti che spesso non sanno spiegare. Succede anche a te, soprattutto in questo periodo. Per questo sei a favore dei medici dell'ospedale Gaslini di Genova che fondano un coro contro il burnout, spesso invisibile ma molto potente.

Sagittario

Adori i colpi di scena e, soprattutto, i cambi di vita, ancora di più quando sono dettati dall'amore, dalla passione e dall'amore, ovviamente, per sé stessi.

Ti piace, per esempio, pensare all'ex consigliera del Movimento 5 Stelle di Torino che ha abbandonato le aule della politica per diventare, a 50 anni, cantante e showgirl, presentandosi al mondo con il nuovo brano "Stai con me", tutto cuori e calze a rete? Forse non oseresti tanto dal punto di vista stilistico, ma sicuramente ami l'idea di rimettersi in gioco.

Capricorno

Sono gli ultimi giorni di Giove in opposizione, ma tu senti che sia necessario cambiare drasticamente il tuo stile di vita: non necessariamente per ridurre il benessere comodo, ma per ridurre gli sprechi e ritornare ad una visione più necessaria e zen, insomma, spogliarti di tutto quello che è superfluo. Mi sembra un'ottima idea, caro Capricorno, sia dal punto di vista materiale che, soprattutto, dal punto di vista spirituale. Prendi addirittura in considerazione l'offerta del comune di Norma, a 70 km da Roma, che, per ripopolare il vecchio comune, vende case ad un euro.

Acquario

Oggi sei davvero intrattabile, caro Acquario, con anche la Luna storta, oltre ovviamente a Venere e Marte. Vorresti soltanto stare in disparte, fuori dai giochi, e non avere, come invece hai, quella sensazione di essere inseguito vicino vicino dalle persone che hanno voglia di farti le scarpe. Ti senti un po' come Salvini, oltre a doversela vedere con la questione dei treni estivi, che viene per la prima volta superato da Vannacci nei sondaggi.

Pesci

Guardi lontano, oggi, caro Pesci, e hai l'impressione di saper programmare e prevedere con una chiarezza davvero veggente. Usi tutto il tuo sesto senso per prendere le decisioni giuste, senza passare necessariamente dalla logica e dai consigli di quelli che si ritengono più esperti. Dai retta al tuo istinto e pensa in grande, sogna immensamente. Fai come Vasco Rossi, che annuncia per il suo personale giubileo e per celebrare i 50 anni di carriera ben 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma nel 2027.