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Maltempo, allerta meteo gialla domani 27 luglio: le regioni a rischio per pioggia e temporali

Residua instabilità meteorologica sull’Italia prima del ritorno del caldo. La Protezione Civile ha valutato per domani 27 luglio 2026 allerta meteo gialla per temporali su Campania e Toscana.
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A cura di Antonio Palma
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Ultimi effetti del maltempo sull’Italia prima del ritorno del caldo. Per la giornata di domani, lunedì 27 luglio, è allerta meteo gialla per rischio temporali intensi su due regioni: Campania e Toscana. Dopo il transito della perturbazione di origine atlantica che ha portato spiccata instabilità su molte regioni, infatti, l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzato da tempo decisamente più soleggiato e caldo anche se non mancheranno temporali sparsi su diverse zone.

La conferma di una maggiore stabilità meteo arriva dal bollettino di vigilanza meteorologica della Protezione civile che indica una instabilità residua in particolare al sud e al centro e prevede per domani piogge e temporali più consistenti nella prima parte della giornata suolo su alcuni settori di Toscana, Umbria e Campania.

Allerta meteo gialla domani 27 luglio: le regioni colpite

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 27 luglio, allerta meteo gialla per temporali su tutta la Campania e su diversi settori costieri della Toscana per i quali vige anche l’allerta per rischio idrogeologico. La mappa e il bollettino completo delle allerte meteo idro della Protezione Civile per il 27 luglio:

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Maltempo, allerta meteo gialla oggi 23 luglio: le regioni a rischio per temporali
  • Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla
    Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele
    Toscana: Serchio-Costa, Isole, Etruria, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia
  • Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:
    Toscana: Serchio-Costa, Isole, Etruria, Valdarno Inf., Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia
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Meteo, le previsioni per lunedì 27  luglio

Le previsioni meteo per lunedì 27 luglio indicano al nord nuvolosità residua al mattino sull’arco alpino e sull'Appennino ligure ed emiliano con piogge sparse. Al Centro attesi temporali lungo i confini di Umbria, Lazio e Marche e su Toscana mentre piogge sparse su zone costiere di Marche e Abruzzo. Al sud temporali più intensi su Campania meridionale e Molise, con maltempo in estensione su Puglia e Calabria dove avremo piogge sparse che localmente interesseranno anche Basilicata e Sicilia. Temperature massime in sensibile aumento al Centro e al Nord ma con punte massime di oltre 40 gradi in Sicilia.

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