Grandine come neve, allagamenti e crolli in Friuli Venezia Giulia: ondata di maltempo e oltre 130 soccorsi

Violenti temporali hanno allagato strade e sottopassi mentre una coltre bianca ha invaso le strade a causa delle grandinate come si vede in diversi video. I rovesci sono proseguiti per tutta la notte generando allagamenti e qualche crollo di alberi.

Massiccia ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia dove nelle scorse ore una cella temporalesca ha riversato a terra grosse quantità di pioggia, con allagamenti e crolli, ma anche abbondante grandine che ha imbiaccato le strade di numerosi comuni. Sono state oltre 130 le richieste di soccorso di vario genere giunte ai numeri di emergenza che hanno costretto i soccorsi a un duro lavoro per tutta la notte.

Colpita in particolare la zona orientale della regione con intense grandinate che hanno interessato il Goriziano e la zona del Carso triestino tra Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Vermegliano dove una coltre bianca ha invaso le strade come si vede in diversi video pubblicati dai residenti sui social.

Secondo la Protezione Civile regionale per far fronte all’improvvisa emergenza maltempo sono stati impiegati 50 volontari e 18 mezzi della protezione civile oltre a quelli dei Vigili del fuoco intervenuti con almeno cinque squadre e numerosi mezzi dei vari comandi regionali.

Temporali e grandinate hanno interessato prima la zona di Lignano e Palmanova per spostarsi poi verso Est dove si sono intensificati con fenomeni molto violenti. I rovesci sono poi proseguiti per tutta la notte generando allagamenti e qualche crollo di alberi e altri oggetti oltre a disagi per strade imbiancate. Neve invece sui monti, dalla zona del Tarvisiano fino a Sella Nevea.

Allagamenti sono stati segnalati a San Giovanni al Natisone, Ronchi dei Legionari, Monfalcone, Gorizia, Savogna d'Isonzo Cervignano mentre segnalata acqua alta a Grado. A Trieste si segnala la caduta di un albero crollato sulle automobili parcheggiate in via Bonaparte. Anche lungo le coste mareggiate hanno fatto segnare onde con un picco di 1,29 metri

In tutto il Friuli vigeva una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico fin alle ore 6 di oggi 15 maggio. Piogge saranno possibili anche nelle prossime ore anche se con minore intensità.