Camion in fiamme sulla A14, chiuso tratto Giulianova-Val Vibrata: distribuita acqua agli automobilisti bloccati

Un camion ha preso fuoco dopo un incidente sulla A14 Bologna- Taranto. Chiuso il tratto di strada tra Giulanova e Val Vibrata con 5 km di coda verso Pescara e 4 km di incolonnamenti verso Ancona. In corso la distribuzione di acqua per gli automobilisti bloccati.

Screen dalla diretta social di un automobilista diretto a Pescara

Lunghe code di auto sull'autostrada A14 Bologna- Taranto, nel tratto tra i caselli di Giulianova e Val Vibrata in entrambe le direzioni. A causare i disagi per gli automobilisti, un incidente avvenuto all'altezza del km 328 nel quale sono coinvolti un furgone e un camion. Il camion avrebbe preso fuoco secondo le prime informazioni. Almeno 5 km di coda verso Pescara, con il passaggio di Vigili del Fuoco e soccorritori del 118. Traffico bloccato per 4 km anche in direzione di Ancona.

In atto per i lunghi chilometri di coda la distribuzione di acqua, così come reso noto da Autostrade per l'Italia. Le auto dirette verso Ancona dovranno uscire a Giulianova, verso la quale si è formata una coda di 2 km. Agli automobilisti è consigliato percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in a14 alla stazione di Val Vibrata.

Lunghe code anche verso Pescara. Gli automobilisti in fila sulla A14 sono obbligati a uscire a Val Vibrata, verso la quale si è creata una coda di 2 km. Le persone dirette verso Pescara dovranno percorrere il percorso in direzione inversa rispetto a coloro che guidano verso Ancona. Sul posto sono presenti gli uomini e le donne di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.

Tramite una diretta social, il conducente di un camion che trasporta prodotti da frigo e surgelati ha spiegato che molte persone sono scese dalle macchine a causa del caldo, soprattutto donne e bambini. La distribuzione di acqua resta attiva mentre forze dell'ordine e Autostrade per l'Italia lavorano per permettere lo smaltimento del traffico.

In aggiornamento