Italia nella morsa del maltempo, allerta meteo su 12 regioni per temporali: frana in Val Senales e allagamenti Lunedì di maltempo sull'Italia: oggi allerta meteo su 12 regioni, temporali con fulmini e grandine da Nord a Sud. Frane in Val Senales e allagamenti in Friuli Venezia Giulia, nubifragio a Napoli. Morta donna schiacciata da albero a Milano.

A cura di Ida Artiaco

Inizio di settimana tra temporali e grandine su gran parte dell'Italia. Sono 12 in totale le regioni per le quali oggi, lunedì 7 luglio, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo, arancione su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e gialla su Campania,Lazio,EmiliaRomagna,Liguria,Marche,Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e Veneto. Tra le aree più colpite Val Senales in Alto Adige dove una frana ha travolto due autovetture, conducenti e passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. Pioggia di fulmini nell'Anconetano e allagamenti tra Triste e Gorizia. Una donna di 63 anni è morta schiacciata da un albero a Milano ma una bomba d'acqua si è abbattuta su tutta la Lombardia. Forti temporali anche su Napoli e sulle isole del Golfo.

Alto Adige, frana travolge auto in Val Senales

Da ieri l'Alto Adige è investito da forti piogge. Una frana si è abbattuta poco prima delle 23 in val Senales, all'altezza di Ratisio vecchio, frazione di Monte Santa Caterina. Due le auto coinvolte, non ci sarebbero feriti gravi ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare gli occupanti. La strada è chiusa al traffico. Oggi il sopralluogo dei geologi, che mettono in guardia dalla possibiliità di nuovi distacchi.

Allagamenti in Friuli Venezia Giulia per il maltempo

Forti venti fino a 112 km orari e temporali hanno interessato nelle scorse ore il Friuli Venezia Giulia. Sul Matajur sono state registrate raffiche di vento fino a 112 km orari, a Col della Gallina 98 km orari e a Orzano 89 km orari. km/h). La Sala Operativa Regionale della Protezione civile ha ricevuto le segnalazioni ulteriori segnalazioni per locali allagamenti nei comuni di Trieste, Spilimbergo, Duino, Tarcento, Gorizia. Da segnalare anche la caduta di alberi e rami lungo la viabilità, nei comuni di Pulfero, Tarcento, Taipana e Lignano Sabbiadoro. Alla sala operativa è giunta anche una segnalazione di frana con massi su carreggiata nel comune di Caneva su SP61 e caduta massi su viabilità Comune di Zuglio. Nella zona di San Pelagio sono caduti oltre 110 mm di pioggia. Valori ancora più elevati sono stati registrati sul Cansiglio (165 mm complessivi) e a Magnano in Riviera (117 mm).

Maltempo a Genova, crolla tetto in Valpolcevera: attesa mareggiata

Un violento temporale si è abbattuto domenica sera anche su Genova, con fulmini anche in pieno centro, grandine di medie dimensioni con chicchi grandi fino a 5 centimetri e forti raffiche di vento. Un uomo è rimasto ferito in modo non grave dopo essere stato colpito da un ramo caduto mentre passava in scooter sulle alture della Valbisagno, mentre in Valpolcevera in via Perlasca un tetto di lamiera è crollato in strada, chiusa e poi riaperta al traffico. E la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore, quando è attesa una mareggiata che favorirà un rimescolamento delle acque marine, con un calo delle temperature sui livelli più superficiali.