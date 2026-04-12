Maltempo, allerta meteo gialla domani 13 aprile 2026 per temporali: le regioni colpite

Il maltempo torna sull’Italia con piogge e temporali diffusi da nord a sud. La Protezione Civile ha valutato per domani, lunedì 13 aprile, una nuova allerta meteo gialla per temporali in nove regioni.

Torna il maltempo sull’Italia con piogge e nubifragi che hanno fatto scattare per domani 13 aprile 2026 una nuova allerta meteo gialla per temporali in nove regioni. Nelle prossime ore infatti, sul nostro Paese è atteso l’ingresso di una nuova perturbazione in risalita dal Nord Africa che sarà responsabile di un evidente cambio di scenario meteorologico con pioggia, grandine e vento che interesseranno tutto il Paese con fenomeni localmente anche intensi.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile quindi ha valutato per la giornata di domani, lunedì 13 aprile 2026, una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle D'Aosta a cui si aggiunge anche una allerta di ordinaria citrica per rischio idraulico sul Molise. Ecco nel dettaglio il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani 13 aprile:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Molise: Litoranea

Molise: Litoranea ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Costa ferrarese, Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura reggiana Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Varaita, Maira e Stura, Valle Tanaro, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Fiora e Albegna, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Sull’Italia torna il maltempo, le previsioni meteo di lunedì 13 aprile

Le previsioni meteo per la giornata di lunedì 13 aprile indicano al nord cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci diffusi, localmente anche a carattere temporalesco, in particolare su Valle d’Aosta e sulle aree alpine e pedemontane del Piemonte. Torna la neve in quota sull’Arco alpino. Al centro pioggia e temporali che interesseranno inizialmente Sardegna, Toscana, Umbria, Marche e il Lazio, per poi estendersi nel corso del pomeriggio anche all’Abruzzo, con tendenza a un lieve miglioramento in serata lungo il versante adriatico. Al sud piovaschi sparsi sulle regioni peninsulari, mentre sulla Sicilia si manterrà cielo poco nuvoloso. In serata peggiora sulla Campania con temporali diffusi.