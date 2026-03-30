Maltempo, allerta meteo gialla domani 31 marzo per temporali: le regioni colpite

Nuovo peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia con maltempo diffuso, piogge intense e venti forti attesi nelle prossime ore sulle regioni adriatiche e quelle meridionali. Per domani, martedì 31 marzo, la Protezione Civile ha valutato dunque una nuova allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su sei regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

Allerta meteo gialla: le regioni a rischio

Dalle prossime ore l’Italia infatti farà i conti con un intenso vortice di bassa pressione che sarà responsabile di condizioni meteorologiche di spiccato maltempo su gran parte delle regioni del Centro-Sud. Da domani e fino a giovedì infatti avremo di nuovo clima invernale con temperature inferiori alla media con nevicate in Appennino oltre a temporali diffusi venti forti e mari agitati. In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato dunque per domani, martedì 31 marzo, una allerta meteo gialla su tutti i settori di Abruzzo, Puglia e Calabria, sulla parte centro meridionale della Campania e sul nord della Sicilia. L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali. Ecco il bollettino e la mappa delle allerte meteo Idro per domani:

Sull’Italia torna il maltempo intenso, le previsioni meteo di martedì

Per la giornata di martedì 31 marzo le previsioni meteo indicano cielo sereno al nord ad eccezione di nevicate sulle Alpi al mattino e qualche piovasco possibile sul nord est mentre sarà nuvoloso sul resto del Paese. Al Centro peggioramento pomeridiano con possibili temporali in particolare lungo la fascia costiera laziale e nelle zone interne dell'Umbria mentre maltempo marcato su Marche e Abruzzo con nevicate sull'Appennino intorno ai 1000 metri di quota. Maltempo intenso però soprattutto al Sud e in Sicilia, con temporali forti all’estremo Sud e nell’Isola. Temperature in calo ovunque e raffiche di venti fino a 100 km/h.