Maltempo oggi, allerta rossa in Piemonte e nubifragi: a rischio fiumi Po e Dora, disagi anche a Milano e raffiche di vento al centro-sud

La situazione del maltempo di oggi, giovedì 17 aprile, in Piemonte e in nord Italia: Po e affluenti in piena, strade e ponti chiusi, evacuazioni e allerta rossa in molte valli. Disagi anche sui trasporti. In Friuli attesi temporali e vento forte, ma i fiumi restano sotto controllo. Forti raffiche di vento al centro e al sud.