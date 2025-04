video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa e arancione per rischio idraulico domani venerdì 18 aprile: le regioni coinvolte Proseguirà anche domani, venerdì 18 aprile, la fase di maltempo che sta interessando l'Italia. La Protezione Civile ha diramato l'allerta su otto regioni: rossa e arancione su settori di Emilia Romagna e Lombardia; gialla sulle restanti zone e su Campania, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Valle d'Aosta.

A cura di Eleonora Panseri

Proseguirà anche domani, venerdì 18 aprile, la fase di maltempo che ha interessato l'Italia nelle scorse ore. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologico avverse.

Le regioni coinvolte saranno otto. Allerta rossa e arancione per rischio idraulico e idrogeologico su settori di Emilia Romagna e Lombardia. Gialla invece sulle restanti zone di Emilia Romagna e Lombardia e su Campania, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Valle d'Aosta.

Allerta meteo rossa e arancione in Emilia Romagna e Lombardia per venerdì 18 aprile

Come già anticipato, l'allerta meteo rossa coinvolgerà Emilia Romagna e Lombardia. Allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico soltanto in Lombardia. Di seguito le zone coinvolte:

Elevata criticità per rischio idraulico/allerta rossa:

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense;

Lombardia: Bassa pianura occidentale;

Moderata criticità per rischio idraulico/allerta arancione:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale;

Moderata criticità per rischio idrogeologico/allerta arancione:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Ecco invece quali saranno domani, venerdì 18 aprile, le aree delle otto regioni interessante dall'allerta gialla (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto):

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese;

Lombardia : Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura centro-orientale;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone;

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento;

Ordinario criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Montagna romagnola;

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante;

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano;

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia;

Valle d'Aosta: Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.

Foto Dipartimento Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 18 aprile

Nella giornata di domani, venerdì 18 aprile, attesa su tutte le regioni nuvolosità variabile, alternata a schiarite. Tra la seconda parte della notte e le prime ore del mattino le precipitazioni saranno in esaurimento tra Lombardia e Nord-Est, dove tuttavai potrebbe persistere una locale instabilità durante il pomeriggio, per lo più confinata alle zone montuose.

Al Centro-Sud qualche breve pioggia o isolato rovescio si limiterà ai versanti tirrenici tra Toscana e alta Calabria tirrenica, all’Umbria e alle Marche.

Le temperature massime saranno in ulteriore lieve calo nei settori adriatici e ionici, per lo più comprese tra 15 e 20 gradi. Venti in indebolimento.