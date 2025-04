video suggerito

Maltempo a Milano e Lombardia, ancora attiva l’allerta meteo per temporali e vento forte fino a domani 18 aprile Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha fatto sapere che l’allerta gialla per il maltempo a Milano resterà attiva fino a domani, 18 aprile. Alto livello di criticità, invece, nella zona della Bassa Pianura Occidentale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Resta attiva l'allerta meteo emanata nelle scorse ore dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia per rischio idrogeologico e idraulico su Milano fino alla mezzanotte di venerdì 18 aprile. L'allerta è gialla, così come anche quelle per temporali, attiva fino al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 aprile, e di vento forte in serata. Le precipitazioni, infatti, tenderanno a essere particolarmente insistenti soprattutto sui settori centro-orientali della Lombardia, che si attenueranno fino ai rovesci residui attesi per domani.

A partire dalle 18 di oggi, è attiva l'allerta di criticità rossa per rischio idraulico nella zona della Bassa Pianura Occidentale, mentre a dalla mattinata di domani è arancione nella Bassa Pianura Centro-Occidentale.

Le abbondanti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio lombardo nelle scorse 48 ore hanno fatto registrate cumulate fino a 500 millimetri sui bacini idrografici dei fiumi Sesia e Ticino. Per questo motivo, per l'intera giornata del 17 aprile i parchi cittadini nella zona del Nodo Idraulico di Milano e nel comune di Bergamo resteranno chiusi al pubblico. Le forti raffiche di vento hanno portato nelle scorse ore a oltre 500 interventi dei vigili del fuoco, dei quali circa un centinaio nel territorio milanese. Si parla di tetti danneggiati, impalcature a rischio crollo, cantina allagate e tegole pericolanti.

La Protezione Civile ha, quindi, raccomandato la massima attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto e di provvedere alla messa in sicurezza di tutti quegli oggetti che possono essere spostati dalle intemperie. Il Centro Funzionale analizzerà le nuove condizioni meteorologiche nella mattinata del 18 aprile per rivalutare le varie allerte.