Temporali e raffiche di vento in Lombardia: 500 interventi dei vigili del fuoco, chiudono i parchi a Milano e Bergamo I vigili del fuoco hanno effettuato 500 interventi in tutta la regione per alberi e rami caduti, tegole pericolanti, tetti danneggiati, impalcature a rischio crollo e allagamenti di cantine. Il Comune di Milano e quello di Bergamo hanno deciso di chiudere i parchi cittadini.

Albero caduto si ferma a pochi centimetri dalle auto nella rotonda di viale delle Rimembranze, a Lambrate (Foto: Valerio Berra)

Piogge abbondanti e forti raffiche di vento hanno tenuto sotto scacco la Lombardia e la città di Milano per tutta la notte, causando numerosi danni ed emergenze. Dalla mezzanotte i Vigili del Fuoco hanno effettuato un 500 interventi in tutta la regione (almeno un centinaio a Milano) di cui 240 ancora in corso, tra tegole e cornicioni pericolanti, tetti danneggiati, impalcature a rischio crollo e allagamenti di cantine. Per far fronte alla situazione, in diversi comandi provinciali è stato richiamato anche il personale libero dal servizio. Le aree più colpite risultano essere la città metropolitana di Milano e il suo hinterland, la provincia di Brescia, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese.

A Milano alcuni alberi e i rami caduti hanno provocato problemi alla circolazione dei mezzi. In Pagano alle 7.05 un autocarro è stato colpito da una pianta, ma il conducente non ha riportato ferite. In via Botticelli, invece, un albero crollato sulla sulla strada ha provocato la deviazione della Linea 61, ma si segnalano difficoltà anche lungo i percorsi di alcuni tram, come per la Linea 24. Per questo motivo il Comune di Milano ha deciso di chiudere al pubblico i parchi cittadini.

Albero caduto in zona Lambrate (Foto: Valerio Berra)

Si registrano problemi anche per gli automobilisti, specialmente nella zona tra Gioia e la Stazione Centrale, a causa di teli e barriere volate via dai cantieri. L'amministrazione ha ricordato ai cittadini che a Milano è in corso un'allerta meteo gialla e ha invitato le persone a non sostare sotto alberi e dehors o in prossimità di impalcature, ponendo attenzione anche "in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi e a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie".

Gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia (Fonte: vigili del fuoco)

Anche il comune di Bergamo ha deciso di chiudere in via precauzionale i parchi della città per tutta la giornata di oggi, giovedì 17 aprile. Il maltempo si sta facendo sentire anche nella zona di Lecco, dove si attendono precipitazioni diffuse, più intense sui settori prealpini e occidentali della Lombardia, con una progressiva estensione verso est. Un miglioramento è atteso solo in serata.