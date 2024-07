Un violento temporale colpisce la città di Milano: pioggia forte e grandine

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella serata di oggi, martedì 2 luglio, una bomba d'acqua ha colpito la città di Milano. Il maltempo, intorno alle 22, ha interessato i quartieri a nord del capoluogo meneghino e in particolare la zona di Precotto, Crescenzago, Cimiano, Villa San Giovanni e fino a Sesto San Giovanni. Alla pioggia battente, i lampi e il vento si è unita anche la grandine. In pochi minuti i residenti hanno dovuto fare i conti con un violento temporale estivo.

In quella che è stata una estate piovosa, non mancano i disagi e soprattutto i momenti di apprensione. Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo assistito a diversi danni sia in città che in molti territori della provincia di Milano. Quello di oggi era un maltempo annunciato. La situazione, almeno per il momento, sembrerebbe essere tranquilla.

Non sembrerebbero infatti ancora esserci danni o problemi.

La Protezione Civile di Regione Lombardia, nel primo pomeriggio, ha diramato sia per Milano che per altri territori della regione, un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) proprio per temporali. La misura è scattata alle 18 di oggi pomeriggio e durerà fino alle 6 di domani mattina. Potrebbe ovviamente essere rinnovata.

Il Centro di prevenzione rischi del comune di Milano sta in particolare modo monitorando i fiumi Seveso e Lambro che, come dimostrato negli scorsi mesi, sono spesso a rischio esondazione. Il Comune di Milano ha poi invitato i propri cittadini a non sostare sotto impalcature, dehors e strutture pericolanti.