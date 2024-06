Nubifragio a Milano e in Lombardia, strade allagate a Varese e frane nel Comasco Un forte temporale si sta abbattendo sulla zona nord della Lombardia. Si registrano in particolare frane a Blevio e cedimenti dell’asfalto Comasco, allagamenti per le strade di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un forte temporale si sta abbattendo in questi minuti sul Milanese e sulla zona nord della Lombardia. Sono già tantissime le segnalazioni ai vigili del fuoco di ogni provincia per alberi in strada, cedimenti dell'asfalto e strade allagate che hanno reso difficoltoso il transito veicolare in alcune zone.

La frana nel Comasco

La pioggia battente ha messo a durissima prova soprattutto la zona del Comasco e in particolare il paese di Blevio, dove si è verificata una frana a monte della frazione di Capovico. Il nubifragio ha colpito anche l’altra sponda del lago e soprattutto Laglio: qui, dopo il cedimento del manto stradale di un parcheggio privato, un'auto rischia di finire nelle acque del Lario. Nel frattempo a Como città, in piazza Cavour, l’acqua fuoriuscita dai tombini ha ricoperto l’area a ridosso del lungolago.

Il maltempo a Varese

"A causa del violento temporale che si sta abbattendo su Varese, la viabilità potrebbe essere rallentata", hanno fatto sapere dal Comune di Varese. "Le zone interessate sono via Bolchini direzione via Manin in zona Masnago, viale Aguggiari, via Crispi e via Sanvito Si raccomanda prudenza".

La situazione intorno allo stadio di Varese

Diramata l'allerta arancione

Una situazione già prevista dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia, che nel pomeriggio di oggi martedì 11 giugno ha diffuso una allerta meteo arancione (rischio di pericolo tre su quattro) per temporali forti e giallo per rischio idrogeologico. Entrambe le allerte saranno in vigore tra le 18 di martedì e le 6 del mattino di mercoledì.

Nel frattempo, è stata convocata una riunione dell’Ucl, l’Unità di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell’autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per coordinare eventuali interventi sul territorio.