Bomba d'acqua in Brianza tra Bovisio Masciago e Cesano Maderno: in un'ora sono caduti 90 mm di pioggia Alberi caduti e allagamenti in Brianza tra Bovisio Masciago e Cesano Maderno. La vasca del Seveso è stata svuotata in modo da accogliere l'acqua della nuova piena.

Non si ferma la morsa nel maltempo su Milano e Lombardia. Dopo qualche giorno di sole tornano sulla regione le piogge torrenziali che hanno colpito il Milanese e gli immediati dintorni nella scorsa settimana: una forte perturbazione atmosferica ha interessato infatti questo pomeriggio la provincia di Monza, con particolare intensità nei comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

I danni del maltempo in Brianza

I cittadini di queste aree hanno subito i disagi causati dal maltempo, che ha provocato diversi danni e richieste di intervento. In particolare, si segnalano numerosi casi di alberi pericolanti o caduti e allagamenti, che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre stanno attualmente operando nella zona: sono una ventina gli interventi dei vigili del fuoco attualmente in corso.

Seveso e Lambro sotto osservazione

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. A tale proposito è stata convocata un'Unità di Crisi Locale (UCL) per la pianificazione delle attività operative e la dislocazione delle squadre sul territorio.

Sono previste su Milano forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ore del mattino di martedì e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro.