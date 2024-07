video suggerito

Aggredisce la compagna e suo figlio in casa, poi dà un pugno a un operatore del 118: arrestato 42enne Il personale sanitario del 118 era intervenuto lo scorso 29 giugno in un’abitazione di Sedriano (Milano) per una lite in famiglia. Un 42enne aveva aggredito la compagna e suo figlio. Mente prestava loro le cure del caso, un operatore è stato colpito dall’uomo con un pugno al petto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Immagine di repertorio)

Un 42enne è stato arrestato per maltrattamenti e per violenza su incaricato di pubblico servizio. L'uomo nella serata del 29 giugno scorso a Sedriano (nella Città Metropolitana di Milano) avrebbe aggredito con calci e pugni la compagna e il figlio maggiorenne di lei, per poi accanirsi contro un operatorio sanitario del 118 intervenuto per soccorrere le vittime. L'uomo è stato poi condotto nel carcere di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Stando a quanto ricostruito, il personale sanitario del 118 era intervenuto intorno alle 22:30 per una lite in un'abitazione di Sedriano. Al suo interno c'erano una donna di 48 anni e suo figlio, maggiorenne sottoposto agli arresti domiciliari, che sarebbero stati aggrediti con calci e pugni da un 42enne italiano e pregiudicato. Mentre l'operatore prestava le prime cure ai due, l'uomo lo avrebbe colpito con un pugno al petto.

Ritenendo la situazione pericolosa, il personale sanitario del 118 ha fatto salire sull'ambulanza la 48enne, che presentava evidenti segni di aggressione sul corpo, e suo figlio e si è diretto alla caserma dei carabinieri di Sedriano. Raccolte le testimonianze, i militari hanno subito raggiunto l'abitazione in questione e bloccato il 42enne.

Leggi anche Aggredisce il medico del pronto soccorso che lo sta visitando: arrestato

L'uomo, stando a quanto emerso, ha precedenti di polizia per fatti analoghi ed è stato portato nel carcere di San Vittore con le accuse di maltrattamenti e violenza su incaricato di pubblico servizio. Le tre vittime sono state medicate al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Dopo le cure, sono stati dimessi: la madre con una prognosi di 7 giorni, il figlio di 3 giorni.