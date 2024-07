video suggerito

Tre uomini accoltellati al distributore di benzina di Carpiano: l'ipotesi della spedizione punitiva I carabinieri della Compagnia di San Donato sono sulle tracce dell'uomo che nella notte tra giovedì e venerdì 11 luglio ha accoltellato tre persone a Carpiano (Milano). Uno dei feriti è ricoverato a Pavia in condizioni critiche.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Tre persone sono state accoltellate nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio a Carpiano, nella Città Metropolitana di Milano. Stando a quanto emerso finora, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un distributore di benzina lungo la provinciale Binasca,all'altezza dell'ex albergo dismesso Amerìc, probabilmente al culmine di una lite. I carabinieri della Compagnia di San Donato stanno indagando per rintracciare il responsabile, fuggito in auto.

Al momento, le ipotesi della spedizione punitiva o dell'agguato appaiono le più probabili. Come accertato dagli investigatori, infatti, l'aggressore non avrebbe rubato niente alle sue vittime prima di scappare in auto. I carabinieri hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del distributore di benzina che potrebbero aver ripreso la scena dell'aggressione e, forse, anche l'inizio della fuga del responsabile. Questo, infatti, potrebbe fornire elementi utili per le indagini e per l'identificazione del fuggitivo.

I feriti sono tre, uno in condizioni più serie rispetto agli altri due. Un 35enne di nazionalità ucraina, infatti, è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Gli altri, un 22enne anche lui ucraino e un 29enne di nazionalità romena, sono stati trasportati all'ospedale Fatenebefratelli di Milano: il primo in codice giallo, l'altro in codice verde.