Accoltella un ragazzo in pieno centro a Milano e scappa: si cerca l'aggressore in fuga Ieri pomeriggio, domenica 16 marzo, un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. Le forze dell'ordine che sono intervenute stanno ora cercando l'aggressore che, subito dopo il fatto, si sarebbe dato alla fuga.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 16 marzo, un ragazzo di 29 anni è stato accoltellato in corso Europa, nel centro di Milano. Le forze dell'ordine che sono intervenute stanno ora cercando l'aggressore che, subito dopo il fatto, si sarebbe dato alla fuga.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 16:00 di ieri pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti sul luogo del fatto alle ore 16:29 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, la violenza si sarebbe verificata in corso Europa, all'altezza del civico numero 14, nel pieno centro di Milano. Lì, un 29enne di nazionalità romena, senza fissa dimora e, come riportato dagli operatori intervenuti, probabilmente sotto l'effetto di alcol, è stato accoltellato da uno sconosciuto. All'arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, la vittima avrebbe riferito che poco prima, proprio al culmine di una lite con uno sconosciuto, era stato colpito con un coltello all'avambraccio sinistro.

Gli operatori sanitari del 118 hanno quindi deciso di trasportare il ragazzo all'ospedale Niguarda in codice giallo per effettuare degli accertamento. Per quanto riguarda, invece, l'aggressore, questo si sarebbe dato alla fuga subito dopo aver accoltellato il ragazzo. E, proprio in questo momento, i militari che sono intervenuti sono all'opera per identificarlo.