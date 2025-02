video suggerito

Ragazzo di 16 anni accoltellato all’esterno di un centro commerciale di Milano: è grave Un 16enne è stato accoltellato in diverse parti del corpo all’esterno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano nella serata del 20 febbraio. Stando a una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato aggredito da 5 uomini che volevano rapinarlo. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un 16enne è stato accoltellato nella serata di oggi, giovedì 20 febbraio, in via Pier Paolo Pasolini nella periferia nord-ovest della città di Milano durante un presunto tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico della Questura di Milano che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il ragazzo, una volta medicato sul posto dai sanitari, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda.

L'aggressione è avvenuta qualche minuto prima delle 21 del 20 febbraio lungo via Pasolini, la strada che separa il centro commerciale Merlata Bloom dal parco pubblico Cascina Merlata, nella periferia di Milano al confine con Pero. Le indagini per ricostruire la dinamica e le motivazioni dell'aggressione sono ancora in corso.

I poliziotti stanno raccogliendo le testimonianze del caso e svolgendo i vari rilievi. Ad affiancare gli agenti della Questura ci sono anche gli addetti alla sicurezza del control room del centro commerciale. Stando a quanto emerso finora, pare che il 16enne sia stato aggredito da un gruppo composto da cinque uomini descritti come di origine nordafricana intenzionati a derubarlo del monopattino e del cellulare. Il ragazzo sarebbe stato colpito con fendenti alla testa, alla schiena e a una mano. Il gruppo sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori sono stati inviati in codice giallo, di media gravità. Tuttavia, una volta arrivati in via Pasolini, gli operatori hanno ritenuto particolarmente gravi le condizioni del 16enne ferito e lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Al momento, il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita, è sempre rimasto sveglio e cosciente.