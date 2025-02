video suggerito

Come sta il 16enne accoltellato per una rapina all'esterno di un centro commerciale a Milano Un 16enne è stato accerchiato e accoltellato da cinque uomini all'esterno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio. In seguito all'aggressione, il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora in prognosi riservata.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, un gruppo di cinque uomini ha accerchiato e aggredito un 16enne all’esterno del centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Il 16enne, ferito da diverse coltellate, è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dove si trova ancora in prognosi riservata.

16enne aggredito fuori a un centro commerciale a Milano: cosa è successo

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sembra essere avvenuta poco prima delle ore 21:00, in via Pier Paolo Pasolini, la strada che separa il centro commerciale Merlata Bloom dal parco pubblico Cascina Merlata, nella periferia nord-ovest della città di Milano. Sul posto è intervenuto l'Ufficio generale prevenzione e soccorso pubblico della Questura di Milano che sta ora indagando sul caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'ipotesi avanzata dagli agenti è che il 16enne sia stato aggredito dal gruppo di uomini intenzionato a derubarlo del monopattino e del cellulare. Di fronte alla resistenza del ragazzo, il gruppo lo avrebbe quindi cominciato a colpire con fendenti alla testa, alla schiena e a una mano prima di darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce.

Come sta il 16enne aggredito

Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sarebbero intervenuti anche i sanitari a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Nonostante i soccorritori siano stati inviati in codice giallo, una volta arrivati sul luogo dell'aggressione, gli operatori avrebbero ritenuto particolarmente gravi le condizioni del 16enne e avrebbero quindi deciso di trasportarlo con la massima urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.

Come appreso da Fanpage.it, il ragazzo sarebbe arrivato in ospedale poco dopo le ore 21:00. Una volta lì sarebbe stato portato immediatamente al trauma center dove starebbe stato sottoposto a vari approfondimenti medici. Le ferite da arma da taglio riportate dal ragazzo non sembrerebbero, però, particolarmente gravi. L'unica che preoccupa i medici è quella riportata tra le scapole, sulla schiena, che, a un primo esame, non sembrerebbe però aver creato gravi lesioni. Dunque, anche se la prognosi rimane riservata, il ragazzo non sembra essere in pericolo di vita.