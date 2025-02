video suggerito

Ragazzo di 19 anni accoltellato fuori dal centro commerciale a Milano: fermato un 16enne La Polizia ha fermato un ragazzo di 16 anni, sospettato di essere la persona che il 20 febbraio avrebbe accoltellato un 19enne fuori dal centro commerciale Merlata Bloom di Milano.

(Archivio)

La Polizia ha fermato un 16enne sospettato di essere la persona che il 20 febbraio avrebbe accoltellato un 19enne fuori dal centro commerciale Merlata Bloom di Milano. Il giovane è stato rintracciato dalle forze dell'ordine a Quarto Oggiaro dopo giorni di ricerche.

L'aggressione risale alla sera di giovedì 20 febbraio: stando alle prime ricostruzioni, il 19enne si trovava fuori dal centro commerciale, in via Pier Paolo Pasolini, in compagnia della fidanzata, una ragazza di due anni più piccola. Attorno alle 21:00 la coppia sarebbe stata avvicinata da un ragazzo che avrebbe chiesto loro una sigaretta. Subito dopo sarebbe stato raggiunto da un amico, un volto noto per 19enne, che con lui aveva avuto una discussione la scorsa estate. Tra i due sarebbe quindi nata una nuova lite, sfociata in un'aggressione fisica.

Durante la rissa uno dei due amici avrebbe tenuto fermo il 19enne mentre l'altro l'avrebbe colpito più volte con un coltello ferendolo alle mani e alla schiena. Agli aggressori si sarebbero poi uniti altri tre ragazzi che avrebbero rapinato il 19enne del cellulare e del monopattino.

Dopo che il gruppo si era allontanato, sul posto erano stati chiamati i soccorsi. Gli operatori del 118 avevano trasferito il ragazzo ferito all'ospedale Niguarda di Milano, dove il 19enne era rimasto ricoverato per qualche ora, prima di essere dimesso con una prognosi di 20 giorni. Proseguono le indagini della Questura di Milano per identificare anche gli altri aggressori.