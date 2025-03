video suggerito

Accoltellato alla testa fuori da un locale nel pieno centro di Milano: addetto alla sicurezza trovato in una pozza di sangue Questa notte, un addetto alla sicurezza di 32 anni è stato accoltellato fuori da un locale in corso Garibaldi, nel pieno centro di Milano. L’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale Policlinico. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel corso della notte appena trascorsa, tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo, un addetto alla sicurezza di 32 anni è stato accoltellato fuori da un locale in corso Garibaldi, nel pieno centro di Milano. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Policlinico con una ferita alla testa.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 5:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del luogo della colluttazione alle ore 5:08 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri di Milano.

Secondo le prime ricostruzioni disponibili, l'uomo sarebbe stato aggredito fuori da un locale nel centralissimo corso Giuseppe Garibaldi a Milano e avrebbe riportato due ferite, una alla testa e una alla gamba, inflitte probabilmente con un coltello. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbero trovato il 32enne in una pozza di sangue. Nonostante fosse sveglio e lucido all'arrivo degli operatori, questi avrebbero deciso comunque di trasportarlo in codice giallo all'ospedale Policlinico per curare le ferite ed effettuare alcuni accertamenti.

Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine e i carabinieri di via Moscova sono già al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e quindi fare chiarezza sulla vicenda.