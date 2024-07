Ragazzina di 15 anni aggredita a Milano: è stata ferita al volto

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Tra ieri e oggi a Milano sono state segnalate alcune aggressioni nel quartiere San Siro e in quello di Casoretto. All'alba di ieri, domenica 14 luglio, gli agenti della Questura sono intervenuti in piazza Durante, in zona Casoretto. Poco dopo le 5.30, un ragazzo di vent'anni e una quindicenne sono stati aggrediti da due uomini.

Il ventenne è stato colpito al volto e all'avambraccio con un oggetto contundente mentre l'adolescente è stato ferito al volto. Il ragazzo è stato trasferito in codice verde all'ospedale Niguarda dagli operatori sanitari del 118 mentre per la ragazza non sono state necessarie cure. Gli agenti hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire l'accaduto e identificare l'aggressore.

Nella notte sempre la polizia è intervenuta in via Tracia al civico 1, intorno alle due di notte, perché un uomo di trent'anni è stato accoltellato a una spalla e al volto. Gli operatori sanitari del 118, inviati sempre dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo: ha riportato ferite superficiali. Non è quindi in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda: sembrerebbe che sia stato avvicinato da tre uomini che lo hanno accoltellato a una spalla e a uno zigomo. Non è chiaro se volessero rapinarlo o meno. Dopo l'aggressione, sono scappati.