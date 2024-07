Aggredito e accoltellato per strada a Milano: ricoverato

video suggerito

Nella serata di ieri, lunedì 15 luglio, un uomo è stato aggredito e colpito con un'arma bianca in via Costantino Baroni a Milano. L'episodio si è verificato poco prima delle 21.30. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza. Il ferito è un 43enne che è stato ferito al gomito sinistro.

Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Il 43enne non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano: sembrerebbe che sia stato colpito con un'accetta e non con un coltello, come si pensava in un primo momento. La ferita al gomito sinistro era infatti molto profonda, ma non avrebbe riportato danni permanenti.

Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto individuare il responsabile. Non è chiaro se siano state acquisite eventuali immagini di telecamere di sorveglianza. Al momento infatti non è chiaro chi possa essere l'aggressore: se sia una persona che il 43enne conosceva oppure no. Potrebbe infatti trattarsi di un'aggressione, una rapina o un litigio finito male. Nelle prossime ore quindi si potrà avere un quadro più preciso dell'intera questione.