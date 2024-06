Rissa fuori da un fast food a Milano, accoltellato un uomo: la polizia cerca i responsabili

video suggerito

Nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno, si è verificata una rissa fuori da un fast food di viale Abruzzi a Milano. Un uomo è stato accoltellato. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. La lite è esplosa poco dopo le 18 tra alcuni clienti di un locale di viale Abruzzi che si trova a due passi da piazzale Loreto. Sono volati schiaffi e pugni. Qualcuno ha anche estratto un coltello e colpito un cinquantenne. Sembrerebbe, come riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, che qualcuno avrebbe perso una pistola: sarebbe caduta a terra.

Il proprietario però l'avrebbe recuperata e poi sarebbe scappato. Sono state subito chiamate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici. Il ferito è un uomo di cinquant'anni che è stato raggiunto dal coltello all'addome e alla spalla. Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Nel frattempo gli agenti della questura di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di risalire al volto dei responsabili. Non sembrerebbe che il cinquantenne abbia fornito una descrizione.