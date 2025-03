Maxi rissa in via Padova a Milano, decine di persone si picchiano e si lanciano sedie fuori da un locale: le immagini

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 15 marzo e domenica 16 marzo si è verificata una rissa in via Padova a Milano. Decine di persone, all'altezza dell'incrocio con via dei Transiti, fuori da un locale, si sarebbero picchiati e lanciati sedie e posacenere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano.

Non è chiaro cosa possa aver scatenato i fatti. Fatto sta che, come è possibile notare da alcune immagini immortalate da un residente, decine di persone hanno iniziato a picchiarsi. Sarebbero volate sedie, portaombrelli e qualcuno avrebbe usato lo spray al peperoncino. I cittadini hanno chiamato le forze dell'ordine e gli investigatori di via Fatebenefratelli sono intervenuti.

Per nessuno è stato necessario il ricovero in ospedale. Quattro persone sono state però fermate e portate negli uffici della Questura: sono state tutte identificate. Si tratta di tre uomini e una donna. Nella stessa notte, in via Fabio Filzi, un altro ragazzo, un 22enne, è stato picchiato e accerchiato da sei persone. Si trovava con un amico 26enne. Il giovane sarebbe stato colpito con calci e pugni e sarebbe stato trovato in condizioni gravissime: era in arresto cardiocircolatorio ed è stato trasferito con le manovre di rianimazione in corso.

Attualmente è ricoverato all'ospedale Niguarda, in prognosi riservata. Non è ancora chiaro cosa possa aver scatenato l'aggressione. E se all'origine vi sia una gelosia nei confronti di una donna.