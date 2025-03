video suggerito

Rissa tra ragazzi a Milano, 23enne sfregiato al volto: si indaga Due bande di ragazzi si sono scontrati in una rissa esplosa a Milano: un ragazzo di 23 anni è stato sfregiato al volto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra giovedì 6 marzo e venerdì 7 marzo, due bande di ragazzi si sono scontrati in una rissa esplosa nella città di Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Per il momento non sono stati identificati e individuati i responsabili.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, due gang avrebbero iniziato a colpirsi con calci e pugni. A un certo punto qualcuno avrebbe estratto dei coltelli. Nei tafferugli è rimasto ferito un ragazzo. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto.

I medici e i paramedici sono arrivati immediatamente. Il 23enne è stato trasferito in ospedale. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita: sarebbe stato infatti colpito al viso e precisamente dalla base del naso a entrambe le labbra. Per poterlo soccorrere però c'è voluto diverso tempo. La violenza dei tafferugli era infatti tale che, gli stessi operatori del 118, non sono potuti intervenire subito. I medici infatti sono stati costretti ad allontanarsi e attendere l'arrivo delle Volanti della polizia di Stato per poter procedere a fornire tutte le cure del caso. Non è chiaro se siano stati identificate o meno delle persone.