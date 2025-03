video suggerito

Aggrediti con calci e pugni da 6 persone, gravissimo un 22enne: trasferito in ospedale in arresto cardiaco A Milano, nella notte, due ragazzi sono stati aggrediti da un gruppo di sei persone. Un 22enne è stato trovato in arresto cardiaco: è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra sabato 15 marzo e domenica 16 marzo si è verificata una rissa a Milano. Un ragazzo di 22 anni è stato trovato in gravissime condizioni: al momento è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'allarme è stato lanciato poco prima delle 3.50 di notte. Sei persone hanno avvicinato due ragazzi di 22 e 26 anni, entrambi originari della Costa d'Avario, in via Fabio Filzi, all'altezza del civico 11. Il gruppo avrebbe iniziato a picchiare i due per motivi ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano e gli operatori sanitari del 118.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari a bordo di tre ambulanze e un'automedica. Il 22enne è stato trovato in arresto cardiocircolatorio con ferite alla testa e altri segni sul corpo. Lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda con manovre di rianimazione in corso ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Il 26enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Gli agenti della Questura hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e cercare di risalire al volto dei responsabili.