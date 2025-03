video suggerito

Perso il giubbotto di Ramy Elgaml, l'avvocata della famiglia: "C'erano piume sulla targa dei carabinieri" Barbara Indovina, avvocata della famiglia di Ramy Elgaml, ha spiegato a Fanpage.it che la giacca del 19enne, ora dispersa, sarebbe stata un elemento importante per le indagini. In particolare per verificare la corrispondenza tra l'imbottitura e alcune piume bianche trovate incastrate nella targa dell'auto dei carabinieri.

Ramy Elgaml (foto da TikTok)

"La giacca di Ramy era un elemento importante per le indagini perché c'erano delle piume nel rivetto della targa dell'auto dei carabinieri. Volevo capire se fossero le piume del giubbotto di Ramy ma ormai sono cose che non so se potrò fare o meno…" così Barbara Indovina, avvocata della famiglia di Ramy Elgaml, ha commentato a Fanpage.it la notizia che il giubbotto del 19enne non risulta comparire tra gli oggetti disponibili per l'indagine.

La legale, pur avendo chiesto agli investigatori informazioni a riguardo, non ha ancora avuto risposta dai magistrati che si stanno occupando dell'incidente in cui, nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorso, Elgaml perse la vita cadendo da uno scooter inseguito dai carabinieri.

L'avvocata Indovina, però, conferma che nella relazione della Polizia Locale ci sarebbe proprio la fotografia della targa della gazzella dei Carabinieri con alcune piume bianche incastrate in una delle viti. Elemento che la stessa legale avrebbe constatato durante il sopralluogo dell'auto fatta con il consulente tecnico. La giacca che Elgaml indossava al momento dell'incidente, però, risulta ora dispersa e diventa così impossibile confrontare le piume trovate sulla targa con quelle dell'imbottitura del giubbotto, per dimostrare, come sostiene Indovina, che l'auto abbia colpito il 19enne.

Il cappotto di Ramy, però, non è l'unico oggetto a mancare all'appello. Anche il palo semaforico contro il quale si è scontrato lo scooter guidato da Fares Bouzidi con a bordo Ramy sarebbe stato rimosso e sostituito nei giorni successivi all'incidente, rendendo impossibile recuperarlo. Stando a quanto ricostruito l'oggetto sarebbe stato smaltito da Amsa, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Milano.

"Non so che fine abbia fatto la giacca – ha detto Indovina a Fanpage.it – per quanto ne so potrebbe essere stata smaltita insieme al palo. Allo stato per me rimangono tutti e due degli elementi importanti. Sto aspettando delle risposte per fare esami più approfonditi". Nuovi elementi potrebbero arrivare dalla perizia cinematica che era attesa per oggi ma che probabilmente sarà consegnata domani, mercoledì 12 marzo.