video suggerito

Uomo di 33 anni accoltellato alla schiena in un parco a Milano: è gravissimo Aggressione all’angolo tra viale Caterina da Forlì e via Strozzi in zona Bande Nere a Milano. Un 33enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato accoltellato alla schiena da uno sconosciuto ora in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Sembra un vero e proprio agguato quello avvenuto nella tarda serata del 27 luglio a Milano, intorno alle 23.30. Qui un uomo di 33 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e accoltellato alla schiena nell'area verde che costeggia via Santa Caterina da Forlì, zona Bande Nere, all'incrocio con via Strozzi.

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, allertato insieme ai carabinieri. Intervenuti sul posto, i militari e i sanitari di Areu hanno rinvenuto il giovane ancora cosciente, sebbene non sia stato in grado di fornire alcuna informazione utile alle indagini: ha inizialmente dichiarato ai militari, che hanno avviato le indagini sulla vicenda, di non conoscere il suo aggressore né il motivo dell'azione violenta. Il giovane uomo è stato immediatamente trasferito all'ospedale Niguarda, dove è arrivato in codice rosso diretto verso il reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni restano molto gravi.

I militari della compagnia di Magenta adesso indagano su quello che ha tutta l'aria di essere un regolamento di conti. Il 33enne di nazionalità filippina, da un primo controllo, risulta avere precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Mentre l'aggressore, fuggito dopo la coltellata, si trova tuttora in fuga.