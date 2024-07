Aggredisce con un machete un membro della gang rivale: arrestato

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 15 luglio, un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per tentato omicidio, tentata lesioni a pubblico ufficiale e resistenza perché ha aggredito un rivale di un gang in via Costantino Baroni, in zona Gratosoglio a Milano.

Alcuni passanti hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112 segnalando una rissa. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto hanno trovato i medici e i paramedici del 118 che soccorrevano un uomo di 43 anni, originario di El Salvador, con una vistosa ferita al braccio. Hanno anche trovato l'aggressore con un'arma da taglio con una lama lunga quaranta centimetri.

Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e immobilizzarlo. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i due fanno parte di due gang rivali. La vittima avrebbe alzato il braccio per proteggersi da un colpo di machete indirizzata alla testa. Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, gli operatori sanitari lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Humanitas. Non ha riportato gravi ferite: è stato infatti dimesso con una prognosi di trenta giorni. Il 24enne è stato invece arrestato e trasferito in carcere.