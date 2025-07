Accoltella un 20enne al collo al culmine di una lite in strada a Milano: arrestato 26enne

Nel corso della serata di ieri, giovedì 10 luglio, un ragazzo di 20 anni è stato ferito gravemente durante una violenta lite scoppiata in strada a Milano. L'aggressore, un giovane di 26 anni, lo avrebbe colpito al collo con una bottiglia di vetro e così il 20enne è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul caso indaga la polizia.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 20:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 20:03 a bordo di un'ambulanza. Insieme a loro, sarebbe stata allertata anche la questura di Milano.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Michele Saporano, all'altezza del civico numero 39, nel quartiere di Gratosoglio. Una volta giunti sul posto, aver prestato le prime cure e aver constatato la gravità della ferita, gli operatori sanitari del 118 avrebbero deciso di trasportare immediatamente il ragazzo all'Humanitas di Rozzano in codice rosso. Passata la notte, il 20enne è stato dimesso con sette giorni di prognosi. Sul caso sta indagando la polizia che, al momento, starebbe svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi far luce sull'accaduto. Stando a una prima ricostruzione, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Il 26enne è stato arrestato per lesioni personali e sarà processato per direttissima.