Aggredito e ferito mentre tornava a casa a Milano, 22enne in gravi condizioni: aggressori in fuga

Un ragazzo di 22 anni è stato aggredito e ferito con un’arma da taglio mentre stava rientrando alla propria abitazione a Pero, in provincia di Milano. Il giovane è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno cercando gli aggressori in fuga.