Giovane accoltellato in strada a Milano, è grave: si cerca l'aggressore Nel pomeriggio di oggi a Milano un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato: è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Si cerca l'aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 6 agosto, si è verificata un'aggressione a Milano. Un ragazzo di ventiquattro anni è stato accoltellato in strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

L'episodio si è verificato poco dopo le 15 in via Carlo Amoretti, che si trova nel quartiere Quarto Oggiaro. Il 24enne è stato accoltellato all'altezza di un'ascella. L'aggressore si è dato alla fuga. Sono stati allertati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure e poi hanno deciso di trasferire il giovane in codice rosso all'ospedale Niguarda: è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenute le forze dell'ordine. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire e soprattutto per risalire al volto del responsabile. Si cercherà di capire anche il movente e cioè se si sia trattato di un tentativo di rapina o se i due si conoscessero già. Fondamentale sarà, appena sarà possibile, la testimonianza della vittima. Nelle prossime ore, quindi, si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.