Ventenne accoltellato al bar dopo una lite: si cerca l'aggressore Un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato fuori da un bar di Cusano Milanino (Milano): l'aggressore è ancora ricercato.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, un ragazzo di vent'anni è stato accoltellato in un bar a Cusano Milanino, comune che si trova in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il ventenne avrebbe avuto una discussione con qualcuno in un bar che si trova in via Matteotti intorno alle 23.45. È stato colpito con un fendente. Sono stati poi chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno fornito tutte le cure del caso sul posto per poi trasferire il giovane in ospedale.

Fortunatamente non ha riportato ferite gravi, ma superficiali. È stato quindi dimesso con una prognosi di quindici giorni. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo stanno cercando di risalire al volto dell'aggressore. Non è chiaro se il ventenne abbia fornito o meno una descrizione della persona che lo ha colpito. Nei prossimi giorni, quindi, si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.