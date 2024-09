video suggerito

Accoltellato un uomo per strada a Milano: ricercati In via Padova a Milano un uomo di 36 anni è stato accoltellato da due sconosciuti: è in gravi condizioni. Ricercati gli autori.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, si è verificata un'aggressione in via Padova e precisamente nella periferia nord di Milano. Un uomo di 36 anni è stato accoltellato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta alle 15.30. Il 36enne sarebbe stato avvicinato da due persone che lo avrebbero colpito: non è chiaro se conoscessero o meno la vittima o se si sia trattato di un tentativo di rapina. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale di Areu ha inviato i medici e i paramedici. Lo hanno stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda: ha riportato ferite da taglio all'addome e al torace.

Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Milano. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire ai volti dei responsabili. Potrebbero quindi essere acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Nelle prossime ore quindi si potranno avere maggiori dettagli sulla vicenda.