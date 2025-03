Accoltellato in pieno giorno a Trezzano sul Naviglio, finisce in ospedale un 35enne

video suggerito

(Archivio)

Ieri mattina un uomo di 35 anni è stato accoltellato in pieno giorno a Trezzano sul Naviglio, comune nell'hinterland sud-ovest di Milano. Non è chiaro se la vittima conoscesse il suo aggressore: sono in corso approfondimenti sul possibile movente. Non si esclude l'ipotesi di un regolamento di conti per questioni legate allo spaccio di stupefacenti.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 10:45 del mattino di ieri, sabato 29 marzo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, il 35enne si trovava in via Aldo Moro a Trezzano sul Naviglio quando è stato raggiunto da un uomo che lo ha colpito con un coltello all'avambraccio e al polpaccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica e hanno prestato la prima assistenza sanitaria al 35enne ferito. L'uomo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Milano.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Corsico, che hanno fatto i primi rilievi per fare luce sull'accaduto e identificare l'aggressore. Non è ancora chiaro se i due uomini si conoscessero o si fossero già incontrati in passato. Al momento non si esclude che il movente dell'aggressione possa essere da ricercare in un regolamento di conti per questioni legate alla droga.