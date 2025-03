video suggerito

Discute con uno sconosciuto e viene accoltellato nel parcheggio degli autobus di Assago: grave un 30enne Un 30enne è stato accoltellato al collo e a una spalla nel parcheggio Atm di Assago (Milano) nella mattinata del 4 marzo. Il giovane è stato trasportato in ospedale, mentre il suo aggressore è riuscito a fuggire. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un 30enne è stato accoltellato nella mattinata di ieri, martedì 4 marzo, al capolinea degli autobus Atm di Assago (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, il giovane prima di salire a bordo di un pullman avrebbe discusso con uno sconosciuto. Questo, in pochi attimi, avrebbe estratto un coltellino e lo avrebbe usato per colpire il 30enne alla spalla e al collo. Mentre l'aggressore è riuscito a far perdere le proprie tracce, la vittima è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano.

Come riportato da Il Giorno, l'aggressione è avvenuta qualche minuto prima delle 8 del 4 marzo al parcheggio Atm di Assago, dove fanno capolinea gli autobus provenienti da Rozzano, Buccinasco e Milano Sud-Ovest. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Corsico, i quali stanno analizzando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona per l'identificazione dell'aggressore. Non è escluso che qualcuno possa aver assistito alla scena e, quindi, fornire informazioni importanti.

Secondo quanto appreso finora, il 30enne, di origine peruviana, sarebbe stato colpito con alcuni fendenti da un uomo, a lui sconosciuto, al termine di un banale diverbio poco prima di salire a bordo di un autobus. Quel soggetto avrebbe estratto un oggetto appuntino, probabilmente un coltellino, che avrebbe poi usato per ferire il 30enne a una spalla e al collo. L'aggressore è riuscito a fuggire, mentre la vittima è stata medicata sul posto dai sanitari della Croce Rossa di Buccinasco. Il 30enne è stato poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano.