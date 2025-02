Aggredito e rapinato mentre va al lavoro: dipendente Atm finisce in ospedale con una ferita al collo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un dipendente Atm di 50 anni è stato aggredito e rapinato mentre si recava al deposito di viale Molise all'alba di ieri, sabato 8 febbraio. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato circondato da un gruppo di sconosciuti che, puntandogli contro un coltello, lo avrebbero costretto a consegnargli alcuni effetti personali non meglio specificati. Il 50enne ha poi chiamato i soccorsi una volta arrivato sul luogo di lavoro, quando ha scoperto una ferita da taglio al collo, e ha provveduto a presentare denuncia a carico di ignoti.

L'aggressione prima del turno di lavoro

A riportare l'episodio sono Mattia Ferrarese, responsabile dipartimento Trasporti di Fratelli d'Italia Milano, ed Ettore Vairo, sempre del dipartimento Trasporti di FdI Milano. Come hanno spiegato i due esponenti politici in una nota congiunta, il 50enne sarebbe stato "preso di mira da una banda di rapinatori" nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio in via Teodosio. Dopo averlo accerchiato e minacciato con un coltello, il gruppo gli avrebbe sottratto alcuni oggetti di valore di cui, però, non è stata resa nota la quantità né il valore.

Come riportato da MilanoToday, la chiamata al 112 è arrivata intorno alle 5 dell'8 febbraio, quando ormai il dipendente dell'Azienda trasporti milanesi era arrivato presso il deposito di viale Molise per iniziare il turno di lavoro. Il 50enne avrebbe scoperto in quel momento di avere una ferita da taglio al collo e, una volta medicato sul posto, è stato trasportato in codice verde al Policlinico per alcuni accertamenti.

"Aggressioni ai conducenti una drammatica realtà quotidiana"

"Il tema delle aggressioni ai conducenti di mezzi pubblici risulta ormai essere una concreta e drammatica realtà quotidiana, a cui ci opponiamo con forza e determinazione", hanno scritto Ferrarese e Vairo, "la tutela dei professionisti che ogni giorno permettono gli spostamenti di milioni di pendolari e turisti su Milano merita maggiore attenzione e priorità assoluta, che difenderemo strenuamente in ogni sede istituzionale opportuna".

Il 50enne avrebbe poi provveduto a sporgere denuncia per quanto accaduto, a carico di ignoti. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per rintracciare gli aggressori attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.