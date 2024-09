video suggerito

Ragazza accoltellata all’addome e alla gola durante una rissa a Milano: è grave Una donna è stata accoltellata a Milano: è stata colpita alla gola e all’addome. La vittima è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Si cercano i responsabili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Nella giornata di oggi, lunedì 2 settembre, una donna di 30 anni è stata accoltellata a Milano. Non è stato ancora individuato il responsabile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. L'aggressione è avvenuta alle 19 lungo il viale Monza, all'angolo con via dei Transiti. Sono stati proprio i carabinieri, che erano di passaggio su quella strada, a notare una donna a terra con ferite da arma da taglio alla gola e all'addome.

La vittima è rimasta coinvolta in una rissa esplosa tra un gruppo di cinque persone. Una di queste ha colpito uno dei militari intervenuto allo zigomo. Subito dopo sono arrivati alcuni poliziotti, in supporto ai carabinieri. La dinamica di quanto accaduto è ancora molto confusa. Gli investigatori sono a lavoro per ricostruirla. Al momento nessuno è stato fermato o arrestato né per l'aggressione ai danni del carabiniere né nei confronti della donna.

Quest'ultima è stata soccorsa dagli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Dopo averle fornito le prime cure del caso, l'hanno trasferita d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è ricoverata in prognosi riservata ed è stabile. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.