Ancora allerta gialla a Milano per rischio idraulico e idrogeologico: Seveso e Lambro sempre monitorati

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Per la città di Milano è ancora allerta meteo. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio idraulico a partire dal primo pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio, nella zona del nodo idraulico di Milano. Il termine dell'allerta per il rischio idraulico è a mezzanotte. Previsti anche temporali.

E ancora sono controllati i fiumi Seveso e Lambro per possibili esondazioni e allagamenti. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due corsi d'acqua e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le allerte previste nel nodo idraulico di Milano (foto del bollettino meteo della Protezione civile regionale)

Stando a quanto scritto nel bollettino meteorologico pubblicato dalla Protezione civile regionale, "il flusso Sudorientale umido che interessa attualmente la Lombardia è in progressivo allontanamento verso Nord-Est". Nonostante questo, però, nella seconda parte della giornata di oggi sono previste "precipitazioni residue, deboli o al più localmente moderate sui settori orientali e settentrionali della regione, in progressivo esaurimento".

Dal pomeriggio e in serata, invece, sono possibili isolati rovesci o temporali sulla pianura e sulle prime PreAlpi, con bassa probabilità di fenomeni di forte intensità. Per la giornata di domani, mercoledì 22 maggio, sulla regione si attende una "marcata instabilità, con frequenti ed intermittenti rovesci e temporali già dalla mattina sulla fascia pedemontana e prealpina, più diffusi nel pomeriggio e possibili anche in pianura. Non si esclude la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di episodi persistenti e organizzati", conclude il bollettino lombardo.