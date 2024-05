Allerta meteo a Milano, forti piogge, rischio frane ed esondazioni: sotto controllo i livelli di Seveso e Lambro

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Milano si prepara per il maltempo. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha dichiarato l'allerta arancione su tutto il territorio per la giornata di oggi, martedì 14 maggio. Si tratta di un pericolo moderato che riguarda dalle ore 21 il rischio idrogeologico (come l'instabilità dei versanti e le frane), e dalla mezzanotte il rischio idraulico (come allagemnti ed esondazioni). Allerta gialla, invece, per i temporali a partire dalle ore 18.

I vari tipi di allerta meteo a Milano

Dalle ore 18 di oggi il rischio idrogeologico sarà giallo, mentre diventerà arancione (che è moderato) a partire dalle 21. Il rischio idraulico, invece, sarà giallo dalle 21 e si trasformerà in arancione dalla mezzanotte. Infine, per i temporali ci sarà solo allerta gialla dalle 18 di oggi alle 9 di mattina di domani, 15 maggio.

Sulla città di Milano, infatti, sono previste forti piogge che andranno avanti da questa sera fino a domani mattina. Si potrebbero creare le condizioni per eventuali allagamenti ed esondazioni soprattutto dei fiumi Seveso e Lambro, tristemente noti per i danni che hanno già provocato a causa del maltempo. Per questo, il Centro operativo comunale di Milano della Protezione civile si è attivato per monitorare i livelli idrometrici dei due fiumi e anche per coordinare eventuali interventi in città.

Le raccomandazioni della protezione civile

Sempre la Protezione civile ha diramato una serie di raccomandazioni per i cittadini in modo che non si trovino in situazioni di pericolo. Suggeriscono di limitare gli spostamenti e non sostare sotto ponti, sotto passaggi, alberi, impalcature, dehors e tende. Evitare anche di frequentare locali a livello stradale e zone a rischio allagamento.

Consigliano di proteggere tutti quei negozi che si trovano sul piano strada e di mettere al sicuro le auto che potrebbero esseri colpita da rami, alberi o grandine. Il Comune di Milano consiglia anche di "provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie".