Ancora allerta meteo a Milano, previste piogge e temporali in tutta la Lombardia: grandine nel Comasco Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico e idraulico in tutta la Lombardia. Previste piogge e temporali nel pomeriggio, mentre in alcune zone del Lago di Como ha grandinato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

Il bollettino della Regione Lombardia registra ancora allerta meteo in diverse zone. Il rischio è ordinario, quindi allerta gialla sia per rischio idraulico, sia idrogeologico, sia di temporali. Anche se in molte zone lombarde nella giornata di oggi, mercoledì 22 maggio, è spuntato il sole, in altre località il meteo è decisamente avverso. Ad esempio nella provincia di Como: dal primo pomeriggio si sono registrate forti piogge, temporali e addirittura grandinate.

Grandine nel Comasco

Verso le 14 di oggi, a San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como, ha grandinato per circa 20-25 minuti. In pochissimi minuti le strade sono diventate bianche a causa delle palle di ghiaccio cadute dal cielo. Il clima sembrava invernale, anche se la temperatura massima registrata era di 23°C e la minima di 15°C.

Ma non è tutto. Nel pomeriggio, sempre a Como, sono previsti ancora forti temporali. Sembra che si attenueranno verso sera, ma, secondo le analisi degli esperti, nelle prossime ore cadranno 12 mm di pioggia.

Forti temporali a Milano

La Regione Lombardia fa sapere che "per la giornata di oggi" è prevista una "marcata instabilità con frequenti ed intermittenti rovesci e temporali, più diffusi nel pomeriggio e che potranno interessare anche la pianura. Si segnala la possibilità di fenomeni localmente forti, ma con bassa probabilità di eventi persistenti e organizzati". Verso sera i rovesci dovrebbero attenuarsi.

Anche nella giornata di domani, giovedì 23 maggio, sono previsti rovesci e temporali. Nel bollettino è riportato: "Attese precipitazioni areali con cumulate tra 15 e 30 mm/12h sui settori occidentali e la pianura, con possibili picchi isolati tra 30 e 50 mm/12h nelle zone interessate dai nuclei temporaleschi. Si segnala che saranno possibili temporali a tratti persistenti, con probabilità medio-bassa di fenomeni forti".