Il video dell'incendio a Milano, fiamme in un palazzo in zona Gambara: 3 morti e 3 feriti Incendio a Milano: nella serata di oggi, venerdì 14 giugno, è esploso un rogo in zona Gambara: un intero edificio è stato fatto evacuare. I vigili del fuoco sono sul posto. Ci sono tre morti e tre feriti.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: vigili del fuoco

Paura a Milano. Un incendio si è sviluppato nella giornata di oggi, venerdì 14 giugno 2024, a Milano: il rogo sarebbe partito da un'autofficina. Le fiamme hanno però coinvolto i primi tre piani di un edificio di sei che è stato evacuato. Ci sarebbero tre vittime e tre feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Milano che intorno alle 20 di sera hanno domato le fiamme.

Sono ancora poche le informazioni relative a quanto accaduto. L'incendio è partito intorno alle 19.30 di oggi in un palazzo che si trova al civico 8 di via Fra Galgario in zona Gambara. Dalle primissime notizie sarebbe stata colpita dalle fiamme una autofficina. Una volta ricevuto l'allarme, è stata inviata sul posto una squadra del Distaccamento di via Sardegna. Subito dopo sono arrivati altri due nuclei sono stati inviati a rinforzo dalla centrale operativa di via Messina.

La nube nera che si è formata e visibile per diversi chilometri. Sembrerebbe che in pochissimo tempo le fiamme abbiano coinvolto i primi tre piani dell'edificio: l'intero palazzo è stato evacuato. Sul posto i medici e i paramedici, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), con tre automediche e sei ambulanze. Ci sarebbero almeno tre feriti e tre persone sono morte: quest'ultime si trovavano all'interno di un appartamento al terzo piano dell'edificio.

Le vittime sarebbero una persona di origine italiana, una straniera e una donna anziana. Una quarta persona è stata salvata dagli operatori sanitari del 118. Uno dei feriti sarebbe il titolare dell'officina e un altro sarebbe un dipendente. Un ferito è stato trasferito in codice giallo al Policlinico e altri due in codice verde.

Le squadre dei vigili del posto sono ancora sul posto e stanno bonificando l'area dopo aver spento l'incendio.

