Va a fuoco un appartamento nel Milanese: grave un 41enne intossicato dal fumo Intorno alle 15 di oggi, lunedì 3 giugno, i vigili del fuoco hanno domato un incendio in una palazzina di San Giorgio su Legnano, nell'Alto milanese. Un uomo è rimasto ferito e intossicato: trasportato in ospedale in codice giallo.

A cura di Matilde Peretto

(immagine di repertorio)

Un uomo di 41 anni è rimasto ferito durante un incendio scoppiato oggi, lunedì 3 giugno verso le 15 del pomeriggio, nel suo appartamento. Le fiamme hanno raggiunto anche il tetto di una palazzina di due piani a San Giorgio su Legnano, comune nell'Alto milanese, situata in via Conte di Cavour, al civico 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. L'uomo è stato tratto in salvo e trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dopo aver respirato i fumi tossici della combustione.

Fortunatamente, non si registrano altre persone coinvolte. Sulle origini dell'incendio non si sa ancora nulla, le cause che hanno fatto scoppiare il rogo sono da accertare.

Sul luogo dell'incidente sono attivi 6 mezzi del Comando dei Vigili del fuoco di via Messina che hanno spento le fiamme e salvato l'uomo grazie all'utilizzo dell'autoscala, del carro polivalente e due autobotti. Al momento i Vigili stanno procedendo alla bonifica dell'area e alla verifica statica dell'edificio. Intervenu

Sembra che le fiamme divampate abbiano coinvolto due edifici vicini causando diversi danni, tanto che, al momento, le abitazioni risultano inagibili. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.

(Articolo in aggiornamento)