Scatta l'allerta arancione in Lombardia: forti temporali in arrivo verso sera Dal pomeriggio di oggi sabato 15 giugno e fino a domani 16 giugno sono previsti forti temporali: da Regione Lombardia scatta l'allerta arancione.

A cura di Giorgia Venturini

Dalle 13.30 circa di oggi sabato 15 giugno è scattata l'allerta arancione in Lombardia perché sono previsti forti temporali. Lo precisa la protezione civile che prevede "tempo perturbato fino a sera, prevalentemente su Nordovest, Prealpi Centrali e fascia alpina, con minore insistenza su Prealpi Orientali ed alta pianura occidentale, sul resto della regione accumuli non significativi".

Nel corso del pomeriggio non sono previste importati piogge, ma la situazione è destinata a cambiare tra il tardo pomeriggio e la sera: "In particolare sarà possibile un aumento di probabilità significativo, ma su una zona comunque localizzata, tra Lago Maggiore e Lago di Como". Il maltempo potrebbe continuare per tutta la notte quando sono previste precipitazioni su Alpi e Prealpi, anche di moderata intensità. Il cattivo tempo è atteso anche per la giornata di domani: nel pomeriggio sono attesi ancora temporali.

Regione Lombardia mette in guardia: "Le Le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane). Si segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice arancione/giallo per rischio temporali, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione". Per tutta la durata dell'allerta il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia monitora tutta la regione: sotto osservazione – come al solito – sono in particolare i fiumi Lambro e Seveso.