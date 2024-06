video suggerito

Torna il maltempo in Lombardia: scatta l'allerta arancione per forti temporali In Lombardia è scattata l'allerta arancione fino a mezzanotte perché in arrivo possibili forti rovesci e temporali: sotto osservazione ci sono i fiumi Lambro e Seveso.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi domenica 9 giugno sono in arrivo possibili rovesci e temporali sparsi sulla Lombardia. Lo ha annunciato la protezione civile che ha emesso un'allerta arancione fino a mezzanotte. Nel dettaglio, la nuova ondata di maltempo interesserà in un primo momento i settori occidentali. Poi nel corso del pomeriggio ed in serata sarà in spostamento sulla pianura centrale ed in intensificazione. Infine nella notte tra oggi e lunedì i fenomeni saranno in attenuazione e in transito verso Est. Dalla giornata di domani lunedì 10 giugno sulla Regione il tempo atmosferico sarà caratterizzato da "un flusso debolmente instabile da Ovest-Sudovest con probabili rovesci o locali temporali sui rilievi nelle ore centrali, in estensione sulle pianure in serata e nella notte".

Ancora una volta sotto osservazione ci saranno i fiumi Lambro e il Seveso protagonisti di esondazioni nelle precedenti ondate di maltempo. Da Regione Lombardia fanno sapere che "le piogge intense associate al fenomeno temporalesco possono causare possibili locali dissesti idrogeologici e locali criticità sul reticolo idraulico e/o sulle reti di drenaggio urbano (con particolare attenzione alle aree metropolitane)". E ancora: "Anche in assenza di precipitazioni, si possono verificare occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli per precipitazioni avvenute nelle settimane precedenti. Tali scenari possono avere effetti, generalmente localizzati".

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia sarà attivo per tutta la durata dell'allerta: sarà fatto "monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei Presìdi territoriali e delle Autorità locali".