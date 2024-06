In arrivo temporali a Milano: scatta l’allerta gialla per domani domenica 9 giugno

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domani, domenica 9 giugno, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo per criticità gialla (ordinaria) per temporali. La misura partirà alle 11 di domani, domenica 9 giugno.

Nel corso della mattinata di domani, il centro funzionale, rivaluterà i nuovi scenari previsionali. I codici di allerta, quindi, potrebbero cambiare nella seconda parte della giornata. In ogni caso, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo per coordinare eventuali interventi.

Una perturbazione sta interessando diverse parti della regione Lombardia. Dalla tarda mattina infatti sul territorio si formeranno rovesci e temporali sparsi, inizialmente sui rilievi, per poi interessare la pianura nel pomeriggio. In serata ci sarà un'ulteriore intensificazione: con possibili temporali forti e più organizzati dal tardo pomeriggio e in serata. A questi saranno associate raffiche di vento localmente molto forti sui settori centro-orientali.

Domani, infatti, ci saranno allerte meteo anche in altre zone del territorio. In particolare modo, nella zona della Pianura Centrale (che comprende le province di Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Milano, Cremona e Lecco), nell'Alta Pianura Orientale (Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona), nella Bassa Pianura Centro Occidentale (Lodi, Milano, Pavia e Cremona), nella Bassa Pianura Centro Orientale (Mantova e Cremona), nella Bassa Pianura Orientale (Mantova) e nell'Appennino Pavese (Pavia).