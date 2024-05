video suggerito

In Lombardia in arrivo temporali verso sera: scatta l’allerta meteo gialla Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) dalle 18 e che continuerà fino a mezzogiorno di domani 13 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

In arrivo temporali in Lombardia verso il tardo pomeriggio di oggi domenica 12 maggio. Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) dalle 18 e che continuerà fino a mezzogiorno di domani 13 maggio. Per questo il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Come previsto da Regione Lombardia, nel tardo pomeriggio "sono previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi, in particolare sulle Prealpi. Verso sera si attende un progressivo aumento della probabilità di temporali su Nord-Ovest, Prealpi orientali ed alta pianura occidentale (in misura minore anche sul resto della pianura occidentale ed Appennino), con fenomeni localmente intensi". E ancora: "Previsti venti da deboli a moderati nel pomeriggio, sui settori occidentali ventilazione in rinforzo dal tardo pomeriggio. Si segnala la probabilità di forti raffiche sui rilievi occidentali e sull'alta pianura occidentale verso sera".

L'allerta meteo gialla continuerà fino a domani mattina quando saranno possibili ancora temporali sia moderati che di forte intensità sui settori centro-occidentali. Le piogge saranno persistenti anche su Prealpi occidentali ed Alpi centro-occidentali. Poi dalle prime ore del pomeriggio le precipitazioni si attenueranno per poi ritornare dal tardo pomeriggio-sera soprattutto sulla bassa pianura. Sono attesi venti da deboli a moderati variabili, con rinforzi da Est al mattino sulla pianura orientale.