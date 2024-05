video suggerito

Torna la pioggia a Milano, diramata un'altra allerta meteo gialla: quando scatterà Un'allerta meteo gialla per temporali per il nodo idraulico di Milano partirà dalle 18 di domani e durerà fino alle 6 del mattino.

A cura di Ilaria Quattrone

Il sole e il bel tempo che hanno caratterizzato la giornata di oggi, sabato 11 maggio, sembrano destinati a finire. Dalle 18 di domani, domenica 12 maggio, infatti potrebbero tornare piogge e temporali. E infatti il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) proprio per temporali.

La misura durerà per tutta la notte e fino alle 6 di lunedì 13 maggio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Per la giornata di domani infatti è previsto un aumento dell’instabilità: ci saranno rovesci o temporali sparsi sui rilievi in particolare sulle Prealpi. Verso sera ci sarà un possibile aumento della probabilità di temporali anche su Nord-Ovest. Nella notte e primo mattino di lunedì saranno ancora possibili rovesci o temporali sparsi su settori occidentali e rilievi centrali, anche di moderata o forte intensità.

Dalle 12 di domani scatterà l'allerta gialla per temporali in Valtellina (Sondrio), in Laghi e Prealpi Varesine (Varese), in Lario e Prealpi Occidentali (Bergamo, Como e Lecco) e sulle Orobie Bergamasche (Bergamo). In tutti i casi durerà fino alle 6 di lunedì 13 maggio. Il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione valuterà la possibilità di rivalutare le allerte nella giornata di domani.