Allerta meteo a Milano e in Lombardia, rischio piogge e temporali dal pomeriggio del 2 giugno A partire dalla seconda metà di oggi, domenica 2 giugno, è attiva l'allerta gialla per rischio temporali a Milano e in gran parte della Lombardia. La pioggia è attesa anche per domani, lunedì 3 giugno.

A cura di Enrico Spaccini

C'è allerta gialla per maltempo su Milano e gran parte della Lombardia per la seconda parte della giornata di oggi, domenica 2 giugno, e per le prime ore del 3 giugno. Lo ha comunicato la Protezione Civile attraverso il suo bollettino, spiegando che queste nuove condizioni di instabilità sono dovute in particolar modo al transito di una saccatura con associata aria più fredda in quota. Le precipitazioni, che in alcuni casi potrebbero assumere anche carattere temporalesco, sono iniziate a cadere nelle prime ore del pomeriggio e sono nelle ore notturne tenderanno a perdere intensità.

In particolare, le prime zone colpite solo quelle comprese sulla fascia prealpina e Appennino, ma poi le piogge si estenderanno in tutta l'area centrale e meridionale della Lombardia diventando sempre più intense. Come detto, sono attesi temporali, ma è bassa la probabilità di fenomeni intensi e il vento sarà perlopiù debole.

Anche nella notte tra oggi e domani, lunedì 3 giugno, si verificheranno precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, con una maggiore probabilità sulla fascia di bassa pianura centro-orientale. Per il mattino è attesa una tregua, mentre nel pomeriggio nuovi temporali si abbatteranno soprattutto sui rilievi prealpini centro-orientali.

Come da bollettino della Protezione Civile, sono state indicate con allerta gialla per temporali dalle 14 del 2 giugno a mezzanotte del 3 giugno le seguenti zone della regione: Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro-Occidentale, Centro-Orientale e Orientale, Appennino Pavese.